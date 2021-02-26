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В центре Минска на три недели закрыли вход в метро «Октябрьская»

26 февраля 2021 15:31
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Новости Беларуси. В связи с проведением ремонтных работ один из выходов станции метро «Октябрьская» закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска на три недели закрыли вход в метро «Октябрьская»-1

Изменения касаются входа на стороне Купаловского театра. Планируется, что вход вновь будет доступен для пассажиров 19 марта. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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