В центре Минска будет решена проблема парковок

Проектировщики предлагают эскизы многофункциональных подземных стоянок с сервисом.

Оставить свой автомобиль на Октябрьской площади, на улице Интернациональной или Янки Купалы. Это станет возможно. Подземные парковки в центре Минска станут решением насущной проблемы автолюбителей. В обозримом будущем на узких улочках в центре города станет просторнее. Примеры, как это сделать, уже есть. Это паркинг в торговом центре "Столица" под площадью Независимости. Его аналог проектировщики предлагают в историческом центре Минска, на улице Янки Купалы, у реки Свислочь.

Припарковал машину, здесь же ее заправил, купил запчасти, провел диагностику. Многофункциональные парковки - это новая идея архитекторов. И удобно, и выгодно. Инфраструктура подземных гаражей не будет исключительной автомобильной. Подземное интернет-кафе, магазин одежды, боулинг, казино. Таким архитекторы видят будущий паркинг на 800 мест под Октябрьской площадью.

Улица Пономаренко - головная боль столичных водителей: трасса узкая и припарковаться негде. В скором будущем дорога станет 6-ти полосной. Предусмотрен и паркинг на 1200 авто. Его построят во Фрунзенском районе на пересечении улиц Бельского- Пономаренко. Сейчас там освобождается площадка под строительство, сносится частный сектор. От новой концепции здесь архитекторы тоже не отступят. В комплексе с многоуровневым паркингом будет торгово-развлекательный центр.

