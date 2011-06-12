В Бюро регистрации несчастных случаев в Минске позвонили 15 000 раз за год

В сферу деятельности бюро входит работа по установлению личностей неопознанных трупов, розыску без вести пропавших, обработке, систематизации и практическому применению данных, поступающих из медицинских учреждений, моргов, оперативных служб ГУВД, управления внутренних дел Миноблисполкома и УВД на транспорте.

Юрий Маляревич, начальник Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома:

В течение прошлого года к нам поступило свыше 15 тысяч звонков, — рассказывает. — И в подавляющем большинстве случаев удавалось помочь в розыске пропавших по «горячим следам». Немалую роль в этом сыграло то, что вся деятельность бюро строится на использовании автоматизированных банков данных. Именно туда заносится вся информация, получаемая из различных подразделений Минздрава и милиции, которая в последующем передается заявителю. Случается, что люди, отчаявшись найти близкого человека, узнают, что те прямо с улицы попали в больницу — живы и идут на поправку.

Узнать о судьбе пропавших без вести родных и близких можно в любое время суток. Телефон бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома — 229-48-88. Аналогичные подразделения функционируют во всех УВД областных центров, сообщает газета "Рэспубліка".