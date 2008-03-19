В Быховском районе 18-летняя девушка спасла из огня человека

Довольно габаритную жертву пожара она вынесла фактически на хрупких плечах. Хозяин дома заснул с сигаретой, и если бы не юная героиня сегодня его не было бы в живых. Героический поступок девушка совершила по дороге на дискотеку, когда и услышала крики о помощи.



Поступку Наташи удивляются все, кроме родных. Мать девушки утверждает, что каждый из ее семерых детей мог совершить подобное.



К слову, во время пожара возле горящего дома собралось немало людей. Взрослые мужчины и женщины. Почти два десятка. Все они знали - в огне человек. Но на помощь пришла девушка.