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В Быховском районе 18-летняя девушка спасла из огня человека

19 марта 2008 18:51
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Довольно габаритную жертву пожара она вынесла фактически на хрупких плечах. Хозяин дома заснул с сигаретой, и если бы не юная героиня сегодня его не было бы в живых. Героический поступок девушка совершила по дороге на дискотеку, когда и услышала крики о помощи.

Поступку Наташи удивляются все, кроме родных. Мать девушки утверждает, что каждый из ее семерых детей мог совершить подобное.

К слову, во время пожара возле горящего дома собралось немало людей. Взрослые мужчины и женщины. Почти два десятка. Все они знали - в огне человек. Но на помощь пришла девушка.
# общество

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