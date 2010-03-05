В Быхове задержаны подозреваемые по «делу о черных копателях»

В конце прошлого года в поле зрения правоохранителей попала группа лиц, занимающаяся незаконными раскопками в местах боевых действий времён Второй Мировой войны.

В ходе следствия выяснилось, что военные раритеты злоумышленники продавали. Одного из подозреваемых задержали при попытке сбыта самодельного взрывного устройства. После проведения обыска у него обнаружили целый арсенал оружия. Ведется следствие.

Олег Чернов, заместитель начальника управления ГУБОП по Могилёвской области:

В настоящее время все члены группы арестованы. Назначены экспертизы по изъятым боеприпасам и оружию. Проводим мероприятия по дальнейшему выявлению их связей. Согласно действующему законодательству за данное преступление предусмотрено лишение свободы от 2 до 10 лет.