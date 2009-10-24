В Британии из-за забастовки почты задержано 30 миллионов писем

Около 30 миллионов писем и других почтовых отправлений стали жертвами общенациональной забастовки сотрудников Королевской почты Великобритании. Британские почтовики бастовали в течение двух последних суток из-за разногласий с руководством компании по вопросам оплаты труда и сокращения рабочих мест.

В четверг не работали 42 тысячи сотрудников центров обработки корреспонденции и водители, а в пятницу не вышли на работу 78 тысяч членов профсоюза связистов CWU, которые осуществляют сбор и доставку почтовых отправлений.

В результате не доставленными остались 30 миллионов писем, или примерно 40% дневного оборота Royal Mail.

«При этом мы очень благодарны тем 20% сотрудников отделов доставки, которые все-таки вышли на работу и делают все возможное, чтобы доставить всю задержанную корреспонденцию адресатам как можно скорее в ближайшие дни», - цитирует NEWSru.com заявление Royal Mail.

Профсоюз работников связи CWU критикует проводимые руководством Royal Mail сокращения сотрудников и объема оказываемых услуг. В свою очередь, руководство Королевской почты призывает сотрудников осознать, что почтовая служба страны сталкивается с падением количества обрабатываемой корреспонденции и нуждается в реформировании.

В последние месяцы локальные забастовки сотрудников почты в разных уголках Соединенного Королевства приняли уже регулярный характер. В результате заметно выросли потери корреспонденции и задержки в ее доставке.

Между тем почтовики уже объявили о намерении провести ещё одну акцию протеста на следующей неделе. Ожидается, что новая забастовка начнется 29 октября и продлится три дня.