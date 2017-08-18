В Брилевичах в тестовом режиме открылся новый бассейн

Располагается оздоровительный комплекс на улице Каролинской. В бассейне – две плавательные ванны, для взрослых и детей.

Новости Беларуси. Новый бассейн «Дружба» в микрорайоне Брилевичи 18 августа принял посетителей. Пока водная чаша работает в тестовом режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане:

Я очень рада, что тут открылся новый бассейн. Очень хочу сюда ходить и буду сюда ходить.

Я сам из Калининградской области, приехал к сыну в Минск. Говорит: «Сегодня открытие бассейна, пойдем, посмотрим». Конечно впечатляет, хорошо все. Отлично.

Далеко ездить не нужно. Все находится рядом, в шаговой доступности. Поэтому отдельное спасибо, что этот бассейн есть. Мы постараемся, я очень надеюсь, что мы будем в него ходить.