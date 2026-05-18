«Радзіма пачынаецца с жанчыны…» – в Брестской областной библиотеке стартовал выставочно‑просветительский проект: в течение года пройдут 10 встреч с женщинами, чьи достижения меняют жизнь региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участницы – представительницы науки, экономики и культуры – поделятся личными историями в формате интеллектуальных гостиных, дополненных тематическими выставками книг и документов. Главная цель – показать жизнь Брестской области через судьбы героинь и помочь молодежи выбрать свой путь.

Елена Стрижевич, директор Брестской областной библиотеки имени М. Горького: Проект называется «Культурно-просветительский», и у него две задачи. Просветительская: ну то бишь мы с помощью документов и материалов рассказываем пользователям библиотеки о женщинах первого региона. И вторая задача – это профориентационная. На каждую нашу встречу мы будем приглашать какую-то из женщин первого региона. Она не обязательно должна быть руководителем, то есть она может занимать любую должность в любой отрасли, но задача – показать ее с разных сторон.

Первой гостьей стала Наталья Арцименя – банкир, мама и депутат, построившая карьеру в мире финансов. На встрече обсудили «стеклянный потолок», женское лидерство и умение вести за собой. Сегодня Наталья активно поддерживает местный бизнес и участвует в жизни города.

Наталья Арцименя, директор Брестской областной дирекции банка:

Женщина – она же скрупулезная, она же трудолюбивая, она же очень внимательная, поэтому белорусская женщина обречена на успех. Год 2026-й, спасибо нашему Президенту, и определен как Год белорусской женщины. Не потому, что нам мало внимания, а для того, чтобы показать, какие мы: какие мы разные, какие мы целеустремленные, какие мы отданные своей профессии, своей родине, своей семье.

Имена следующих спикеров заранее не раскрывают – это добавляет проекту интриги. Брестская областная библиотека, где проходят встречи, давно стала местом притяжения: за 2025 год ее посетили более миллиона человек.