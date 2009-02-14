В Брестской области установили уже второе место массовой зимовки летучих мышей

На сей раз они облюбовали гидросооружения Березовской ГРЭС. Экологи разводят руками — зимовка летучих мышей для наших краев явление уникальное. Возможно дело в потеплении.

Василий Зановский отправляется в поход вместе с экологами. В окрестностях Белоозерска он не раз наблюдал за полетом рукокрылых. Березовская электростанция как оказалось — идеальное место для массовой зимовки летучих мышей. Здесь тепло и темно. А еще потревожить крылатых некому. Вход в коллектор запрещен.

Сегодня увидеть летучих мышей не удалось — спят, а значит, практически не летают. В чем и опасность. Зимовка летучих мышей в Беларуси - явление уникальное. Это теплолюбивые животные. Но климат становится мягче и уже несколько лет рукокрылые зимуют в самом южном регионе страны. Здесь у них есть свой дом в заказнике «Барбастела». Искусственную пещеру из стен и шифера построили в одном из фортов Брестской крепости. По самым скромным подсчетам здесь зимует более трех тысяч рукокрылых.

Широкоушка европейская. Небольшая летучая мышка и совсем безобидная. Она приносит пользу людям тем, что поедает вредных насекомых. Эта летучая мышь может съесть до 1000 комаров. Рукокрылые свидетельствуют о благоприятной экологической обстановке.

