В Брестской области стоит храм – точная копия церкви японского города Хакодатэ

Это первый православный приход в стране Восходящего солнца. Родство двух зданий установил брестский ремесленник, который сделал купола и кровлю для отечественного храма.

Дмитрий Исайков – известный в православных кругах Беларуси мастер. Он изготовил не один купол для церквей по всей стране. Как же удивился Дмитрий, когда в настенном календаре «Православные храмы мира-2010» он обнаружил знакомые архитектурные контуры храма, который собственноручно реставрировал в деревне Вельямовичи на Брестчине. Однако в календаре церковь называлась «Храм Воскресения Христова», с местом расположения – город Хакодатэ, Япония.

Дмитрий Исайков, ремесленник:

Сразу понял: храм, который я делал. Как он может быть здесь, если он еще не достроен. Я обратил внимание, что православный храм находится в Японии. Я с трудом себе доказывал, что это не мой храм.

Дмитрий собственноручно изготовил все шесть куполов для белорусского храма. А на японском брате-близнеце красуются практически такие же. Даже местные деревенские старожилы с трудом могут различить храмы. А если сравнить фото вельямовичской церкви послевоенного времени с японским «двойником» – вообще копия. Даже не верится, что эти храмы разделяют свыше 11 тысяч километров.

Белорусский православный храм начали возводить почти на 20 лет раньше японского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В то время в Российской империи церкви строили в одном ретроспективном русском стиле. Архитектор белорусского храма взял за основу именно такой проект.

Каким образом эти архитектурные мотивы с завидной точностью повторил японский зодчий, остается загадкой. Местный священник, кроме как чудом, такое совпадение назвать не может.

Иерей Анатолий, настоятель храма «Вознесения Господня»:

То ли в Японии, то ли в деревне Вельямовичи. Но храм есть храм. Чудо не в этом. Чудо в том, что два совсем одинаковых храма.

Пути Господни неисповедимы.

Японский храм является ценным культурным объектом и достоянием страны. Это одно из наиболее посещаемых мест в Хакодатэ. Настоятель же белорусского брата-близнеца планирует открыть церковь в июле этого года. Времени осталось немного, а сделать еще предстоит немало. Но священнослужитель уверен: с Божьей помощью и помощью прихожан, все получится.