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В Брестской области оглашен приговор по делу о взрыве на фабрике ДСП холдинга «Пинскдрев»

23 марта 2012 16:50
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Новости Беларуси, Пинск. Слушания начались в декабре прошлого года. На скамье подсудимых оказались бывший главный инженер холдинга, а также директор и главный инженер фабрики.

Оглашение приговора длилось 4,5 часа. Все трое признаны виновными. Двоим назначено наказание в виде 4 и 3 лет в колонии-поселении. Третьему – исправительные работы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Еще один обвиняемый, экс-гендиректор предприятия, в розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Караневич, государственный обвинитель:
Наказание почти совпало с моей позицией. Иски потерпевших таукже удовлетворены. Поэтому я, как гособвинитель, не планирую подавать кассационный протест на данный приговор.

Взрыв на пинской фабрике прогремел в октябре 2010 года.  Тогда погибли 14 человек, 8 были ранены. Трагедия произошла из-за нарушения режима эксплуатации оборудования по производству древесно-топливных гранул. Следствие установило конкретных руководителей, чье попустительство   привело к беде.

Олег Смирнов, пострадавший:
В плане наказания, это не наказание для их действий. Они заслуживают более жесткого наказания. В плане удовлетворения исков потерпевших тоже. Будем обжаловать в вышестоящий суд, будем бороться.
Лечиться, выздоравливать надо. Жить за 14 погибших.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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