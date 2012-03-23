В Брестской области оглашен приговор по делу о взрыве на фабрике ДСП холдинга «Пинскдрев»

Новости Беларуси, Пинск. Слушания начались в декабре прошлого года. На скамье подсудимых оказались бывший главный инженер холдинга, а также директор и главный инженер фабрики.

Оглашение приговора длилось 4,5 часа. Все трое признаны виновными. Двоим назначено наказание в виде 4 и 3 лет в колонии-поселении. Третьему – исправительные работы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Еще один обвиняемый, экс-гендиректор предприятия, в розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Караневич, государственный обвинитель:

Наказание почти совпало с моей позицией. Иски потерпевших таукже удовлетворены. Поэтому я, как гособвинитель, не планирую подавать кассационный протест на данный приговор.

Взрыв на пинской фабрике прогремел в октябре 2010 года. Тогда погибли 14 человек, 8 были ранены. Трагедия произошла из-за нарушения режима эксплуатации оборудования по производству древесно-топливных гранул. Следствие установило конкретных руководителей, чье попустительство привело к беде.

Олег Смирнов, пострадавший:

В плане наказания, это не наказание для их действий. Они заслуживают более жесткого наказания. В плане удовлетворения исков потерпевших тоже. Будем обжаловать в вышестоящий суд, будем бороться.

Лечиться, выздоравливать надо. Жить за 14 погибших.