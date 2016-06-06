В Брестской области бульдозерист откопал советский самолет

Новости Беларуси. В Кобринском районе на Брестчине обнаружен советский самолет времен Великой Отечественной. Истребитель сбили, предположительно, 22 июня 41-го - в самом начале войны. Историческое открытие, сам того не подозревая, сделал обычный бульдозерист во время работы.

Рабочий день машиниста бульдозера Сергея Нестерука уже близился к концу, но внимание привлекли несколько странных предметов. Более детальный взгляд не оставил никаких сомнений: бульдозер зацепил фрагменты военного самолета.

Сергей Нестерук, машинист бульдозера:

Все собрали в пакетик, со стороны копнули немножко, косточка выпала. Я сразу прекратил, заделали это все.

О том, что где-то здесь, на месте жарких сражений лежит боевая машина, погибшая в первый же день войны, поисковики и местные жители знали давно. Но где именно - мнения расходились.

Вячеслав Бурак, главный специалист военного комиссариата Кобринского и Жабинковского районов:

Вот элементы электропроводки. Также найдены часть трубопровода, крышка. Мы предполагаем, что это крышка масляного бака.

Все это детали истребителя И-153 «Чайка». Именно такие железные птицы, прочно занявшие в учениях свой уголок неба, стояли на вооружении в ближайшем полку. И именно им пришлось принять на себя первый удар врага.

Елена Бабенко, директор Кобринского военно-исторического музея:

На кобринском аэродроме находились как старые самолеты И-153 Чайки, так и новые ЯК-1. Часть самолетов была не укомплектована, часть не собрана. И конечно же летный состав еще не умел летать на этих самолетах. Просто был не обучен. Не хватило немножко времени. Поэтому первый бой, который пришлось дать летчикам 123-го полка, они дали на старых хорошо опробованных машинах И-153 Чайки.

Историки говорят: в небе над Кобрином 22 июня 1941-го жаркие бои не утихали ни на минуту.

Игорь Круглов, военный комиссар Кобринского районного военного комиссариата:

Нами проведена определенная работа по составлению информационных листов. Которые направлены были в управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв воин и в 52-ой поисковый батальон для включения в план по поиску и поднятию из земли тех фрагментов, которые находятся там.

Несмотря на то, что основная часть фрагментов самолета находится неглубоко, поисковикам 52-го батальона предстоит проделать большую работу. Есть надежда, что сохранившиеся вещи помогут определить личность пилота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.