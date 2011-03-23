В Брестской и Гомельской областях подтоплены уже 23 населенных пункта

Уровень воды в белорусских реках прибывает. Но, как сообщили в МЧС, обстановка спокойная и контролируемая.

В настоящее время в республике подтоплены 23 населенных пункта. Все они расположены в Брестской и Гомельской областях. На Припяти зафиксирован опасно высокий уровень и выход воды на пойму. В Житковичском, Петриковском и Мозырском районах в воде оказались 17 деревень и 6 участков дорог.

Согласно прогнозам, реки будут вскрываться в конце марта – начале апреля. Это в среднем на неделю позже обычного. Спасатели круглосуточно следят за обстановкой и в случае необходимости готовы приступить к работе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».