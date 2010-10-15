В Брестской больнице прошла операция, аналогов которой за сто лет раз-два и обчелся

В первом хирургическом отделении Брестской центральной городской больницы прооперировали 81-летнюю пациентку с редкой болезнью - желчнокаменной тонкокишечной непроходимостью - билиарным илеусом.

Почти за 10 лет существования отделения медики впервые столкнулись с подобным случаем. Как рассказал «Заре» заместитель главного врача ЦГБ Евгений Малевич, пожилая женщина поступила в отделение с подозрением на желчнокаменную болезнь. Сложную операцию успешно провел опытный хирург, заведующий первым хирургическим отделением Юрий Носаль. Бабушку уже выписали домой.



Примечателен и такой факт: за прошлое столетие в России, а потом и бывшем Советском Союзе было выполнено всего лишь 750 подобных операций.