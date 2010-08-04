В Бресте за взятку задержан директор предприятия-банкрота

Он предложил сотруднику купить новую должность «Антикризисный управляющий» за тысячу долларов.

Аванс — 2,5 миллиона — мужчина получил в супермаркете. Правда, пересчитали купюры прямо на улице уже оперативники. К слову, альтернативы на высокую должность у директора не было. А за подстрекательство к даче взятки начальнику грозит до семи лет заключения.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Кроме того, после задержания взяткополучателя в его служебном автомобиле нашли неучтенную продукцию его предприятия на сумму более миллиона. Это было вино и консерванты. Сейчас подозреваемый арестован, ведется следствие.