В Бресте вынесли приговор гражданину Азербайджана

В домашних условиях он изготовил самодельное взрывное устройство, сбыл и получил новый заказ. Правда, от оперативников.

На скамье подсудимых двое – изготовитель и посредник. Гражданин Азербайджана познакомился по интернету с белоруской. Вскоре переехал к девушке в Брест. Нигде неработающий незаконно в домашних условиях изготовил самодельное взрывное устройство. Нашелся и посредник по вопросам сбыта товара. Попала шашка по назначению, в руки оперативников.

Химика суд приговорил к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 4 года ограничения свободы с конфискацией – посреднику.