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В Бресте вынесли приговор гражданину Азербайджана

16 февраля 2009 19:14
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В домашних условиях он изготовил самодельное взрывное устройство, сбыл и получил новый заказ. Правда, от оперативников.

На скамье подсудимых двое – изготовитель и посредник. Гражданин Азербайджана познакомился по интернету с белоруской. Вскоре переехал к девушке в Брест. Нигде неработающий незаконно в домашних условиях изготовил самодельное взрывное устройство.  Нашелся и посредник по вопросам сбыта товара. Попала шашка по назначению, в руки оперативников.

Химика суд приговорил к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 4 года ограничения свободы с конфискацией – посреднику.

 

# общество

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