В Бресте вынесен приговор любителю езды в нетрезвом состоянии

Сбив человека, он скрылся с места происшествия, оставив его умирать. Причем горе-водитель уже был лишен прав за езду под градусом, однако продолжал лихачить "под шофе".

За чужую жизнь – 4 года лишения свободы. На вынесении приговора в зале суда присутствовали только родные и близкие. Впрочем, что происходило за закрытыми дверями, предположить не сложно. О сентябрьском ДТП на мосту напоминают венки. В 9 часов вечера у водителя такси сломался автомобиль. Александр только вышел, как вдруг на него налетел, "Сеат". По словам очевидцев, парень перелетел через автомобиль. Спустя 12 дней от полученных травм 24-летний таксист скончался, так и не приходя в сознание. Виновник ДТП с места скрылся. Личность сбежавшего установили сразу. Свое авто он так же покинул на месте аварии.

Экспертиза установила двукратное превышение нормы алкоголя в крови. Водительские права у грузчика по профессии вовсе отсутствовали. Их за любовь к езде "под шафе" изъяли еще в 2003 году. Лихач трижды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Четвертый раз стал роковым. За руль горе-водитель теперь сядет нескоро. Хотя таких лихачей стоило бы лишать прав пожизненно. В прошлом году по их вине только в Брестской области погибли 86 человек.