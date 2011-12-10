В Бресте встретили участников международного автопробега, посвященного 70-летию битвы под Москвой

Новости Беларуси, Брест. Брест встретил участников международного автопробега, посвященного 70-летию битвы под Москвой. Он стартовал 6 декабря в Москве и охватит территории сразу нескольких государств: России, Украины, Беларуси, Польши, Германии и Литвы.

Инициаторами движения стали представители молодежных патриотических объединений и журналисты. В рамках акции они встречаются с ветеранами Великой Отечественной, посещают мемориалы и памятники, собирают материалы для видеоархива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Александра Черняк, представитель Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации:

Это проект, цель которого — создание уникального архива воспоминаний ветеранов. На сайте 41-45.су выкладываются полноценные интервью, составленные историками вопросы, которые задаются ветеранам. Они рассказывают, как на самом деле проходила война, какие-то моменты, которые в книжках не прочитаешь, а они это видели своими глазами.