В Бресте вспоминают первого Героя Беларуси – Владимира Карвата

Военный летчик совершил свой последний полет 23 мая 1996 года. Самолет Карвата потерпел катастрофу на расстоянии одного километра от населенного пункта Большое Гатище.



Спасая мирных жителей, летчик отвел горящую и теряющую управление машину от двух деревень Барановичского района. За мужество и героизм Владимиру Карвату присвоено звание Героя Беларуси (посмертно). Он навечно зачислен в списки личного состава Первой авиационной эскадрильи 61 авиабазы. В Бресте его имя носит одна из улиц и школа номер 8. Сегодня первому герою Беларуси исполнилось бы 50.