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В Бресте вспоминают первого Героя Беларуси – Владимира Карвата

28 ноября 2008 11:53
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Военный летчик совершил свой последний полет 23 мая 1996 года. Самолет Карвата потерпел катастрофу на расстоянии одного километра от населенного пункта Большое Гатище.

Спасая мирных жителей, летчик отвел горящую и теряющую управление машину от двух деревень Барановичского района. За мужество и героизм Владимиру Карвату присвоено звание Героя Беларуси (посмертно). Он навечно зачислен в списки личного состава Первой авиационной эскадрильи 61 авиабазы. В Бресте его имя носит одна из улиц и школа номер 8. Сегодня первому герою Беларуси исполнилось бы 50.
# общество

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