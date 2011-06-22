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В Бресте воссозданы последние события последних часов мирной жизни 1941 года

22 июня 2011 16:47
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Героический гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удар неприятеля. В Легендарной цитадели над Бугом сегодня ровно в 2 часа ночи началась акция "Дорога в прошлое".

С исторической точностью до минуты её организаторы смогли воссоздать события последних часов мирной жизни. Здесь звучали песни и музыка 40-х, показывали черно-белое кино, танцевали. А в 4 часа утра залпы орудий возвестили о начале той трагической ночи 22 июня 1941-го. 

Воссоздать живую картину того времени помогли участники исторических клубов Беларуси, России и Эстонии.

Сергей Кондратенко, ветеран Великой Отечественной войны (России):
Чтобы это никогда не повторилось. Люди жили и не знали, что будут такие жертвы. Для этого должно быть братство и мир.

Анатолий Кулин, ветеран Великой Отечественной войны (России):
Это, в первую очередь, должно быть уроком для молодых.

Люди приехали в Брест со всех концов мира отдать дать памяти.

Увэ Клар, турист из Германии:
22 июня – День нападения фашистской Германии. Наш долг – приехать сюда и отдать дань памяти жертвам этой трагедии. Последующие поколения не забывают об этом.

Ольга Глухова, туристка из России:
9 мая смотрели военные фильм. Очень красивый фильм «Брестская крепость». Мой 13-летний внук тоже смотрел этот фильм, но никак не отреагировал. И приняла решение, что нужно показать ему это место. Мы счастливы, что мы здесь в Бресте.

Более 5 тысяч брестчан и гостей города почтили минутой молчания память погибших защитников крепости. На воду Муховца спустили венки со свечами. Затем в легендарной цитадели прошел митинг-реквием.

Ветераны и представители 45 делегаций из стран бывшего Советского союза возложили венки и цветы к Вечному огню и стенам некрополя. 

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

Фото. Брестская крепость

# общество # Фотофакт

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