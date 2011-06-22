В Бресте воссозданы последние события последних часов мирной жизни 1941 года

Героический гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удар неприятеля. В Легендарной цитадели над Бугом сегодня ровно в 2 часа ночи началась акция "Дорога в прошлое".

С исторической точностью до минуты её организаторы смогли воссоздать события последних часов мирной жизни. Здесь звучали песни и музыка 40-х, показывали черно-белое кино, танцевали. А в 4 часа утра залпы орудий возвестили о начале той трагической ночи 22 июня 1941-го.

Воссоздать живую картину того времени помогли участники исторических клубов Беларуси, России и Эстонии.

Сергей Кондратенко, ветеран Великой Отечественной войны (России):

Чтобы это никогда не повторилось. Люди жили и не знали, что будут такие жертвы. Для этого должно быть братство и мир.

Анатолий Кулин, ветеран Великой Отечественной войны (России):

Это, в первую очередь, должно быть уроком для молодых.

Люди приехали в Брест со всех концов мира отдать дать памяти.

Увэ Клар, турист из Германии:

22 июня – День нападения фашистской Германии. Наш долг – приехать сюда и отдать дань памяти жертвам этой трагедии. Последующие поколения не забывают об этом.

Ольга Глухова, туристка из России:

9 мая смотрели военные фильм. Очень красивый фильм «Брестская крепость». Мой 13-летний внук тоже смотрел этот фильм, но никак не отреагировал. И приняла решение, что нужно показать ему это место. Мы счастливы, что мы здесь в Бресте.

Более 5 тысяч брестчан и гостей города почтили минутой молчания память погибших защитников крепости. На воду Муховца спустили венки со свечами. Затем в легендарной цитадели прошел митинг-реквием.

Ветераны и представители 45 делегаций из стран бывшего Советского союза возложили венки и цветы к Вечному огню и стенам некрополя.