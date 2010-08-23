В Бресте в профессиональном мастерстве соревновались работники почты

Участники демонстрировали не только свои теоретические знания, но и делились опытом. Несмотря на то, что почитать газету, отправить письмо и даже оплатить любую услугу сегодня можно не отходя от компьютера, письма, бандероли и посылки никогда не выйдут из моды.

В почтовом отделении № 10 города Бреста сегодня все как на иголках. И не потому что работы больше обычного. Эмоции бьют ключом. Болеют за «свою» Татьяну Алексеевну.

Марина Трушко, оператор отделения связи №10 г. Бреста:

Наша начальник нам всегда поможет, всегда что-то подскажет, если мы чего-то не знаем, если обращаемся с какими-то вопросами, всегда решает очень быстро.

Коллеги ее называют только по имени-отчеству. Говорят, в почтовом деле она настоящий профи. Все тонкости своей работы Татьяна Алексеевна знает от А до Я. Еще бы — за плечами больше двадцати лет стажа. Начинала с простого оператора. А сейчас — начальник почтового отделения. Правда, с клиентами Татьяна Алексеевна и сейчас любит пообщаться лично. И какой бланк для поздравительной открытки выбрать подскажет, и в сложных технологиях разобраться поможет.

За почтовую карьеру через руки Татьяны Алексеевны прошли миллиарды писем ,посылок, бандеролей. Раньше оформлять корреспонденцию приходилось вручную. Теперь на помощь пришли компьютерные технологии. Правда, сердце начальника почты почта электронная так и не завоевала. Письма родным и открытки к праздникам она предпочитает отправлять в конвертах. Говорит, что между строк настроение читается. Впрочем, улыбка и положительные эмоции, по словам Татьяны Алексеевны, помогают и в каждодневной работе

Татьяна Балакан, начальник отделения связи №10 Бреста:

Работать с улыбкой, с каким бы настроением ни пришел на работу, должен выглядеть на все сто, как говорится.

А вот в конкурсе профессионального мастерства Татьяна Алексеевна решила принять участие впервые. В учебном кабинете, несмотря на опыт и знания, ощутила себя первоклассницей. Даже руки дрожали. Ещё бы — за время конкурсных испытаний участники демонстрировали не только свои теоретические знания, но и делились опытом на практике.

Ольга Юрашевич, заместитель директора брестского филиала РУП «Белпочта»:

Особенность такая, что если в городе это руководители крупных структур, у них в подчинении 20-30 человек – операторы, почтальоны, то в сельской местности в подчинении оператор, 3-4 почтальона.

Подобный конкурс – это уже традиция. Проводится он в 14-й раз. Но как говорят сами участники – главное не победа, а обмен опытом.