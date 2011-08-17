В Бресте у бывшего военного изъята коллекция из 28 единиц оружия времен Второй мировой войны

Хранилась она в квартире у бывшего военного. Сейчас проводится экспертиза, после которой и будет решена дальнейшая судьба и коллекционера и его экспонатов.

Горе-коллекционер в поле зрение оперативников попал давно. Сам он – бывший военный. И в делах оружейных знает все тонкости.

Прибывших сотрудников милиции ждал настоящий арсенал на дому.

Пулемет, фауст-патроны, маузеры, карабины, винтовки Мосина, штык-ножи и другое оружие – всего 28 единиц. Большинство – времен второй мировой войны, а самому старинному экспонату незаконной коллекции – около 200 лет.

Сергей Титишин, старший инспектор охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского областного исполнительного комитета:

Оружие было найдено, как мы называем, черными копателями и хранилось у гражданина на незаконных основаниях.

Еще одно эхо войны раздалось на полигоне в Кобринском районе. Здесь саперами было уничтожено пять килограммов тротила, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Титишин, старший инспектор охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского областного исполнительного комитета:

Практически ежедневно при проведении строительных и сельхозработ, обнаруживаются боеприпасы, снаряды, взрывчатые вещества. В таких случаях нужно незамедлительно сообщать в органы внутренних дел для вызова саперных групп. Ни в коем случае самим не изымать, не поднимать, не бросать данные изделия.

Всего за этот год только в Брестской области возбуждено 39 уголовных дел и более 60 человек привлечены к административной ответственности. Добровольно сданы 330 стволов и 68 000 патронов. Показатели в разы превосходят прошлогодние.

Что касается изъятой коллекции оружия и ее хозяина, то их судьба будет определена после проведения экспертизы. Если оружие будет признано исправным, то за незаконное его хранение владельцу грозит до 19 лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».