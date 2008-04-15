В Бресте строители оказали историкам медвежью услугу

Во время реконструкции исторического центра снесли булыжную мостовую, выложенную еще в царские времена. Реставраторы даже и не догадывались, что несколько дней назад рабочие, во время замены польского трубопровода, обнаружили ту самую мостовую. Изучить историческую находку прибыли местные археологи. Но от брусчатки уже ничего не осталось. Ее демонтировали на глазах у жителей города.



Часть брусчатки вывезли за город, еще часть складировали. Теперь брестчане уже точно не увидят здесь прежнюю мостовую. А археологии не установят, когда именно была уложена каменная дорога. В лету канул и сам способ старинной укладки. А между тем любые земляные работы в исторической зоне должны проводиться совместно с археологическими исследованиями.



Заказчик работ о разрушенной брусчатке особо не сожалеет. Аргументирует тем, что это центральная улица, в будущем пешеходная дорога. Следовательно, здесь все должно быть практично и удобно.



По настоянию жителей города брусчатка в Бресте все-таки будет. Дальнейшая реставрация брестского арбата теперь под патронажем минских археологов.