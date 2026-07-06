В Бресте состоялся спуск на реку Мухавец первого опытного образца белорусского катамарана

В Бресте в День Независимости состоялся спуск на реку Мухавец первого опытного образца белорусского катамарана – его тест-драйв должен показать, насколько модель готова к серийному выпуску для развития водного туризма в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогулочное судно весит около четырех тонн, развивает скорость до 20 километров в час и вмещает до 15 человек. Почти все комплектующие – белорусские, исключение составляют лишь аккумуляторные пластины, они китайского производства. Электродвигатель позволяет эксплуатировать катамаран даже в заповедных и экологически чистых зонах.

Дмитрий Дронь, начальник порта «Брест»: Управление очень хорошее, он практически разворачивается на одном месте. Маневренность идет, устойчивость. Тихо работает, так как он электрический, экологичный.

Александр Картынник, генеральный директор предприятия «МАЗ-МАН»:

Всегда хочется что-то новое пробовать. Создав этот катамаран, мы поняли, что это очень интересная тема, она очень актуальна. Это действительно и прогулочный катер, и рыболовный, и туристический.

Параллельно предприятие разрабатывает более легкую электрическую модель, удобную для перевозки между городами, – ее планируют спустить на воду в этом же году. Для налаживания серийного производства рассматривается кооперация с Пинским заводом, где сохранились традиции речного судостроения. При этом в Брестской области уже в 2026 году намерены закупить несколько туристических речных судов разной вместимости, сделав ставку на производителей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калининграда. В перспективе не исключена и совместная работа с ними.