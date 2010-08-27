В Бресте соревнуются бойцы спецподразделений Беларуси

Бойцы соревнуются в стрельбе из табельного оружия, прохождении полосы препятствий и кроссе на дистанции 3 километра.
Виктор Башко, заместитель председателя совета Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо»:
Данный вид спорта — специфический — позволяет оценить, насколько морально и физически подготовлены сотрудники для выполнения постоянных боевых задач.
Владимир Сычевский, начальник УВД Брестского облисполкома:
Главное — это повышение спортивного мастерства. Когда соревнуются достаточно подготовленные люди, их мастерство растет.