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В Бресте соревнуются бойцы спецподразделений Беларуси

27 августа 2010 08:08
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Лучшие специалисты погранкомитета, милиции специального назначения, СОБРа, а также сил спецопераций Министерства обороны и Службы безопасности Президента Беларуси съехались в Брест, чтобы продемонстрировать свое мастерство и поделиться профессиональным опытом.

Бойцы соревнуются в стрельбе из табельного оружия, прохождении полосы препятствий и кроссе на дистанции 3 километра.

Виктор Башко, заместитель председателя совета Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо»:
Данный вид спорта — специфический — позволяет оценить, насколько морально и физически подготовлены сотрудники для выполнения постоянных боевых задач.

Владимир Сычевский, начальник УВД Брестского облисполкома:
Главное — это повышение спортивного мастерства. Когда соревнуются достаточно подготовленные люди, их мастерство растет.

# общество # Фотофакт

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