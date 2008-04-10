В Бресте разыскивают похитителей барельефов героев

Ночью с памятных стел воры сняли 4 бронзовых портрета - защитника Брестской крепости Алексея Наганова, разведчицы Лидии Базановой, участника освобождения Брестчины Ивана Гурова, партизана Ивана Боброва. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это уже второй факт вандализма. Накануне Дня Победы также пропали 4 барельефа. Бронзовые изображения нашли у скупщика. Похитители продали портреты героев всего за 200 долларов. Суд приговорил вандалов к пяти годам лишения свободы.