В Бресте расцвели деревья

Новости Беларуси. Природная аномалия. В Бресте на некоторых деревьях появились «серёжки». Орехи и берёзы начали просыпаться после целой недели аномальной оттепели, характерной скорее для середины марта, нежели для зимнего медиума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики в один голос говорят, что такое бывает не чаще, чем один раз в десятилетие.

Сейчас немного похолодало и пошёл снег, но вот деревья успели частично очнуться после зимнего анабиоза. Некоторые жители Бреста сообщают о том, что на дачных участках взошёл щавель, а также некоторые цветы: крокусы, гиацинты и даже тюльпаны, которые цветут в июле. Более того, даже розы, укрытые на зиму, распустили листья. Кое-где даже расцвела верба.