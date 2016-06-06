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В Бресте прошел забег в ползунках: 30 малышей преодолевали пятиметровую дистанцию

06 июня 2016 12:55
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Новости Беларуси. В Бресте прошел забег в ползунках. 30 крох, которые не совсем понимали, чего от них хотят взрослые, преодолевали дистанцию в пять метров. Самому маленькому участнику было шесть месяцев, самому старшему – 10.

Родители помогали своим чадам, как могли. Подбадривали и завлекали чем только было возможно: игрушками, телефонами и даже утюгами. Но некоторые «спортсмены» все же не дошли до финиша – сползли с дистанции совсем в другую сторону. Другие же сразу вырвались в лидеры гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосфера была по-настоящему праздничной. А сами состязания доказали: характер проявляется еще с пеленок.

# общество # Дети

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