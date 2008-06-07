В Бресте прошел первый международный фестиваль ретро-техники

В город над Бугом съехались 60 уникальных автомобилей из Беларуси, Украины и Польши. Несмотря на довольно преклонный возраст, многие авто могут дать фору современным моделям автопрома.



Михаил Шиянчук уже привык, что на улице его встречают громкими сигналами. Ведь глядя на необычное авто, есть чему удивляться. Еще бы: свой ГАЗ -13 он собрал практически по крупицам. Белая "Чайка" - не единственный антиквариат в гараже Михаила. Не так давно ему посчастливилось приобрести черный ЗИМ. Поговаривают, что на нем ездил сам Брежнев.



Мимо запорожца проходят с удивлением. Двигатель у горбатого теперь в несколько раз мощнее. И стоит он не в багажнике, а под капотом. С теперешней скоростью в 150 километров в час из Киева до Бреста он доезжает за 8 часов.



Знаменитый военный автомобиль ГАЗ-67Б. Выпуск 41-го года. "Машина времени" полностью соответствует оригиналу. Но старичок по-прежнему в боевом движении. Владельцу он достался без окон и дверей. Через два года кропотливой работы ржавый каркас превратился в раритет . Теперь в нем даже сушат рыбу.



Здесь есть и "Волга",и "БМВ" и даже пожарные автомобили. Последние вполне могут использоваться по назначению и выполнять самые сложные задания. Фестиваль ретро — это напоминание о шедеврах мирового автопрома, праздник эстетики тех времен. В следующем году организаторы намерены добавить в этот коктейль еще больше эксклюзива.