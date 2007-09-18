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В Бресте пройдут первые Евразийские спортивные игр

18 сентября 2007 08:32
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Участники первых Евразийских спортивных игр среди юношей и девушек проведут митинг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В город над Бугом вместе с командами евразийской "шестерки" прибудут спортсмены из Азербайджана, Молдовы, Украины и Литвы. Всего ожидается приезд более полутора тысяч человек. Состязаться участникам предстоит в 11 наиболее популярных среди молодежи видах спорта: легкой атлетике, пулевой стрельбе, хоккее на траве, волейболе, борьбе, а также гребле на байдарках и каноэ. Торжественное открытие соревнований состоится завтра в спорткомплексе "Брестский".
# общество

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