В Бресте пройдут первые Евразийские спортивные игр

Участники первых Евразийских спортивных игр среди юношей и девушек проведут митинг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В город над Бугом вместе с командами евразийской "шестерки" прибудут спортсмены из Азербайджана, Молдовы, Украины и Литвы. Всего ожидается приезд более полутора тысяч человек. Состязаться участникам предстоит в 11 наиболее популярных среди молодежи видах спорта: легкой атлетике, пулевой стрельбе, хоккее на траве, волейболе, борьбе, а также гребле на байдарках и каноэ. Торжественное открытие соревнований состоится завтра в спорткомплексе "Брестский".