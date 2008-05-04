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В Бресте продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе

04 мая 2008 14:20
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Накануне вечером сильный грозовой разряд попал в бункер с топливом, в результате чего произошел взрыв и пожар.

Потушить огонь удалось, спустя несколько часов. Полностью  ликвидировали пожар поздно вечером. Мы обладаем уникальными кадрами, которые зафиксировала камера видеонаблюдения в момент взрыва. Камера видеонаблюдения "Брестоблнефтепродукта" зафиксировала на территории базы сильную  вспышку.

Прямое попадание молнии в бункер и взрыв, крышку резервуара буквально вырвало. А затем сильный пожар. По словам работников предприятия на момент аварии в  бункере находилось почти 400 тонн бензина. В зоне ЧП сразу  выставили оцепление и  эвакуировали жителей близлежащих домов. В считанные минуты прибыли спасатели. Сразу стали  охлаждать во избежание повторных взрывов 5 соседних резервуаров и готовиться к пенной  атаке.  К 20.00 пожар ликвидировали. Однако спустя время возгорание произошло с новой силой. Огонь перебросился на соседние бункеры.

Подразделения лидского гарнизона и столицы оказали помощь в доставке пенообразователя. Прибыли дополнительные силы из соседних регионов. Более 200 спасателей  и почти 70 единиц техники на протяжении нескольких часов в усиленном режиме охлаждали  бункеры и бесперебойно организовывали пенные атаки. Только поздно вечером, благодаря  слаженной работе, удалось ликвидировать пожар. На поврежденный резервуар наложили бандаж и укрепили песком.   До утра продолжали охлаждать бункеры.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. К медикам с симптомами отравления угарным газом обратился сотрудник МЧС. Ему оказали помощь и отпустили домой. Экологическая ситуация не должна  вызывать беспокойств, заверяют санитарные службы города.  


 

# общество

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