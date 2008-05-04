В Бресте продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе

Накануне вечером сильный грозовой разряд попал в бункер с топливом, в результате чего произошел взрыв и пожар.

Потушить огонь удалось, спустя несколько часов. Полностью ликвидировали пожар поздно вечером. Мы обладаем уникальными кадрами, которые зафиксировала камера видеонаблюдения в момент взрыва. Камера видеонаблюдения "Брестоблнефтепродукта" зафиксировала на территории базы сильную вспышку.

Прямое попадание молнии в бункер и взрыв, крышку резервуара буквально вырвало. А затем сильный пожар. По словам работников предприятия на момент аварии в бункере находилось почти 400 тонн бензина. В зоне ЧП сразу выставили оцепление и эвакуировали жителей близлежащих домов. В считанные минуты прибыли спасатели. Сразу стали охлаждать во избежание повторных взрывов 5 соседних резервуаров и готовиться к пенной атаке. К 20.00 пожар ликвидировали. Однако спустя время возгорание произошло с новой силой. Огонь перебросился на соседние бункеры.

Подразделения лидского гарнизона и столицы оказали помощь в доставке пенообразователя. Прибыли дополнительные силы из соседних регионов. Более 200 спасателей и почти 70 единиц техники на протяжении нескольких часов в усиленном режиме охлаждали бункеры и бесперебойно организовывали пенные атаки. Только поздно вечером, благодаря слаженной работе, удалось ликвидировать пожар. На поврежденный резервуар наложили бандаж и укрепили песком. До утра продолжали охлаждать бункеры.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. К медикам с симптомами отравления угарным газом обратился сотрудник МЧС. Ему оказали помощь и отпустили домой. Экологическая ситуация не должна вызывать беспокойств, заверяют санитарные службы города.



