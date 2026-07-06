Специальная дорожная разметка для туристического маршрутного ориентирования появилась в Бресте

В Бресте на нескольких улицах появилась новая навигационная система, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На проезжей части нанесли стрелки и понятные обозначения, которые указывают путь к знаковым местам города. Нововведение помогает туристам быстрее сориентироваться. Особенно это актуально летом, когда в Брест приезжает много гостей.

Игорь Макаревич, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Для нанесения указанной дорожной разметки использовались передовые технологии. Разметка наносилась специальным техническим устройством «Стимограф» с помощью холодного пластика методом структурного нанесения. Данный метод позволяет обеспечить видимость дорожной разметки при любых погодных условиях, а также обеспечит ее долговечность. Такая разметка нанесена на основных крупных магистралях города Бреста.

Благодаря ориентирам прогулки по городу становятся удобнее, а его туристическая привлекательность – выше. Не исключено, что со временем система охватит еще больше улиц.