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Специальная дорожная разметка для туристического маршрутного ориентирования появилась в Бресте

06 июля 2026 06:58
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В Бресте на нескольких улицах появилась новая навигационная система, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальная дорожная разметка для туристического маршрутного ориентирования появилась в Бресте-2

На проезжей части нанесли стрелки и понятные обозначения, которые указывают путь к знаковым местам города. Нововведение помогает туристам быстрее сориентироваться. Особенно это актуально летом, когда в Брест приезжает много гостей.

Специальная дорожная разметка для туристического маршрутного ориентирования появилась в Бресте-4

Игорь Макаревич, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Для нанесения указанной дорожной разметки использовались передовые технологии. Разметка наносилась специальным техническим устройством «Стимограф» с помощью холодного пластика методом структурного нанесения. Данный метод позволяет обеспечить видимость дорожной разметки при любых погодных условиях, а также обеспечит ее долговечность. Такая разметка нанесена на основных крупных магистралях города Бреста.

Благодаря ориентирам прогулки по городу становятся удобнее, а его туристическая привлекательность – выше. Не исключено, что со временем система охватит еще больше улиц.

# Дороги # Игорь Макаревич

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