В Бресте перед судом предстанут трое 18-летних хакеров-самоучек

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении трех 18‑летних молодых людей. Им инкриминируется разработка, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, в том числе в составе группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствием установлено: фигуранты создавали троянские программы – шифровальщики, блокировщики, вымогатели. Они перехватывали нажатия клавиш, блокировали экраны, повреждали системные файлы, делали невозможным запуск приложений и работу операционной системы. Часть программ предназначалась для похищения данных пользователей с последующим требованием выкупа. Один из обвиняемых помогал тестировать и запускать вредоносный код.

Александр Богуш, начальник отдела прокуратуры Брестской области:

Примечательно, что обвиняемые являлись самоучками, черпали знания о вредоносных программах из интернет-пространства на форумах и в ходе переписок в мессенджере Telegram, а со временем стали самостоятельно создавать вредоносы, обменивались ими для изучения, тестирования и устранения ошибок. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками органов внутренних дел до наступления последствий для потерпевших. Уголовное дело находилось в производстве Управления Следственного комитета по Брестской области.

Прокуратура признала расследование полным и объективным, квалифицировала действия по нескольким частям двух статей Уголовного кодекса. С учетом возраста, отсутствия судимостей и категории преступлений фигурантам избрана мера пресечения – подписка о невыезде, оставленная без изменения при направлении дела в суд.