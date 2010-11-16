В Бресте открылся первый в Беларуси институт для пенсионеров

Конечно, это не классическое учебное заведение с экзаменами, распределением и трудоустройством, а своего рода клуб по интересам. Возраст слушателей – за 60. Их педагогам, студентам-волонтерам местного вуза, значительно меньше.

Такой диалог поколений дает свои результаты – конкурс в этот вуз среди абитуриентов выше, чем в самые престижные учебные заведения страны.

Александра Ивановна Яцевич всю жизнь проработала в гостиничной сфере. С туристическими группами объездила много городов: от Бреста и до Хабаровска. Несмотря на тысячи километров рабочего пути, на своем жизненном и семью не обделила вниманием. Внуки работают, а правнуки учатся. Теперь, говорит Александра Ивановна, и собой можно заняться – решила пойти учиться.

Александра Яцевич, пенсионер:

Я побыла на первой лекции. Она мне очень понравилась. Узнаем то, чего не знали раньше.

Такой вуз в нашей стране первый и единственный. К возрасту студентов требования «повышенные». В институт могут поступить только мужчины за 60 и женщины не младше 55 лет. Обучение бесплатное, факультеты разнообразные. Любители здорового образа жизни могут освоить азы йоги. А в творческих мастерских преподают различные виды рукоделия. И даже фотодело. Но самый популярный факультет в институте – изучение компьютера.

Жанна Стативко, директор центра социального обслуживания населения Ленинского района Бреста:

На сегодняшний день особой популярностью пользуются занятия йогой и занятия на персональных компьютерах. Мы приобрели для обучения ноутбуки.

Новый институт, считают организаторы, поможет студентам с жизненным опытом не только освоить дело по душе, но и откроет им секреты «второй молодости». Адаптироваться к современности тем, кто сел за студенческую скамью в уважаемом возрасте, помогут учебные программы на основе передового европейского опыта, и студенты-волонтеры. Они и будут преподавателями в новом вузе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Надежда Леонюк, декан социально-педагогического факультета Брестского государственного университета им. А. С.Пушкина:

Огромный интерес и у преподавателей, и у студентов, а главное мы видим, насколько это необходимо самим пожилым людям.

Получить студенческий билет нового вуза сможет каждый. Институт готов принять до 300 слушателей. Заниматься можно по одному или сразу по нескольким направлениям. Было бы желание.

По окончании учебного года все будущие «молодые» специалисты получат документы об изучении той или иной дисциплины. Но в отличие от своих коллег из вузов, им не нужно искать место для трудоустройства или ехать по распределению. Ведь основная цель этого проекта, помочь человеку, пусть и преклонного возраста, реализовать свои интересы, а главное – оставаться активными.