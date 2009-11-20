В Бресте открылся первый пусковой комплекс приграничного грузового терминала «Козловичи-2»

Он станет одним из самых лучших таможенных объектов на внешней границе Беларуси и России.

Его строительство началось в 2005 по инвестпроекту программы ТАСИС Евросоюза. В одном здании сосредоточены все работающие на границе службы: сервисная, фито-, ветеринарный и весогабаритный контроль, транспортная инспекция, страховые организации и банковские учреждения.

У нового терминала – современный облик, оснащен он по последнему слову техники. Высокоскоростные информационные линии позволяют в режиме реального времени обмениваться данными с другими таможнями, коллегами из России и ЕС.

«Козловичи» – наиболее крупный пункт таможенного оформления большегрузов на западном направлении. Его проектная мощность – 4 тысячи автомобилей в сутки.