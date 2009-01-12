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В Бресте начала работу лыжная трасса

12 января 2009 16:18
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Этого момента жители самого бесснежного региона ждали с особым нетерпением. Зимнее чудо стало возможно благодаря станции оснеживания, которая вырабатывает искусственный снег.

Кто бы мог подумать, что и зимой на знаменитом гребном канале будет такое  количество посетителей! Пока одни ловят удачу на ледовой глади, другие наматывают километраж на настоящей лыжной трассе.  Это снежное чудо в Бресте впервые.  Первый раз на лыжах и семья Шутекиных.

Теперь сюда приходят не только семейными, но и спортивными командами.  Воздушные прыжки десантники уже сдали на отлично , а вот в лыжной гонке нужно поработать.

Лыжная трасса стала реальной благодаря станции оснеживания. К ее монтажу приступили год назад. В декабре пушки, вырабатывающие искусственное покрывало, были готовы к пуску. Но снежные гаубицы могут работать только при минус трех.  Формула искусственного снега проще простого. Вода  из канала поступает в пушку. Та в свою очередь выстреливает струю. А в воздухе мороз преобразует частицы H2O в снег. Готовый продукт развозят по всей трассе и тщательно уплотняют  до полуметровой толщины.

Вот они 2-километра долгожданной трассы. Чтобы это чудо не растаяло с оттепелью, как снегурочка, специалисты приложили ни мало усилий. Сбитый снег, как холодильник, держит мороз. Лыжное удовольствие  теперь и в Бресте возможно до наступления настоящей весны.  Местный пункт проката лыж готов обслужить 60 человек.

# общество

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