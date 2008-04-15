В Бресте на две недели раньше обычного зацвели сады

Алыча и абрикос украсили город белорозовыми цветами со сладким ароматом. Массового цветения по прогнозам синоптиков ожидают уже через 10 дней.



А завтра южный циклон принесет в Беларусь ненастную погоду и затяжные дожди, правда, только до выходных.