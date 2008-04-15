В Бресте на две недели раньше обычного зацвели сады

Так стражи дорожного порядка называют металлическую ленту с шипами для задержания лихачей на дорогах.
На этот раз он посвящен году здоровья. Все собранные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы детских лечебно-профилактических учреждений.
Финал Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства пройдет сегодня в Минске.
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