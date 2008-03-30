В Бресте из-за антисанитарии, отсутствия воды и отопления закрыты две прачечные

Ржавые трубы, осыпающиеся стены, отсутствие отопления и питьевой воды - в таких условиях работала химчистка филиала "Снежинка" республиканского объединения "Белбыт".

Санитарная служба неоднократно предписывала закрыть предприятие. Но оно продолжало работать. И только по настоянию госконтроля службу быта закрыли.

В другом филиале, в месяц стирают и чистят более 90 тонн белья. Казалось, с такими объемами служба должна работать рентабельно. Но, попадая в цеха, понимаешь. В прачечной бой идет не на жизнь, а на выживание.

Стиральные машины 70-х годов выпуска не соответствуют современным стандартам. Более того - на них давно стоит клеймо - 100% изношенность. Вместо поточной линии для чистки и сушки ковров непонятные приспособления. Не удивительно, что у заказчиков много претензий, к качеству работы предприятия.

Как установила проверка, деньги выделялись. И новое оборудование для химчистки было закуплено. Но его не установили. Теперь двор предприятия напоминает кладбище железных машин.

Не смотря на то, что сейчас в Бресте большинство семей имеют стиральные машины, но и спрос на услуги прачечных и химчисток высокий. И в этой ситуации возникает не только вопрос, почему объединение "Белбыт" не волнует доходность его предприятий. Есть и вопрос о невыполнении социальных стандартов обслуживания населения.

