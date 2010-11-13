В Бресте из коммунальных отходов получают тепло и свет

Биогаз из мусора и иловых осадков получают на Брестчине. Такой перерабатывающий завод — первый в Беларуси. Проект реализуется совместно с австрийской компанией и рассчитан на два года.

Руслан Цынгель на этом заводе знает все как свои пять пальцев. На его компьютере — весь процесс получения биогаза как на ладони .

Руслан Цынгель, инженер-технолог:

Здесь мы берем осадок. Потом фильтруем, подогреваем и смешиваем. Передаем на метантенки, где и образуется биогаз.

За час в этих самых метантенках будут получать до 300 кубометров газа. Это при полной мощности завода . Пока же в Бресте запустили лишь первую — стартовую — его очередь. За основу взяты сразу две технологии. Топливо производят как из твердых бытовых отходов, так и из обычного ила сточных вод. Недостатка в сырье для нового предприятия нет — городские очистные сооружения могут поставлять его тоннами. А благодаря новым технологиям и городская экология выиграет, и экономике большой плюс.

Игорь Березнев, начальник производства мусороперабатывающего завода:

Через 3-4 недели начнется промышленная выработка газа, и завод заработает на полную мощность. Я думаю, в течение 2-3 месяцев мы выйдем на рабочие параметры миниТЭЦ и будем получать в полном объеме тепло и энергию.

За первый год работы завод сможет переработать все иловые осадки, накопленные на специальных полигонах. А это не одна тысяча тонн. Дальше весь ил будет идти сразу сюда. Да и на мусорных полигонах отходов станет гораздо меньше. А завод обеспечит теплом и светом не только себя, но сможет отопить зимой еще пять городских девятиэтажек. Кроме того, биогазом полученным на новой установке будет пользоваться и местное тепличное хозяйство .

Александр Делесевич, генеральный директор КУМПП Брестское ЖКХ:

В процессе переработки будет получаться метан. При его сжигании будет образовываться энергия. Таким образом, мы задействуем в хозяйственном обороте возобновляемые источники энергии.

Отдельные случаи использования примитивных биогазовых технологий были зафиксированы в Китае, Индии, и Персии еще в древности. Однако научные исследования биогаза начались только в XVIII веке нашей эры. Современный брестский опыт станет хорошим подспорьем для получения полезного газа из отходов по всей стране.

Планируется ,что уже в следующем году брестский опыт подхватят и коммунальщики столицы. А всего же в ближайшие два года в Беларуси появятся 39 биогазовых установок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».