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В Бресте ищут лучшего участкового инспектора

14 ноября 2006 08:45
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Стартует ежегодный республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства на звания "Лучшего участкового инспектора милиции" и "Лучшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних". В программе - проверка знаний нормативных документов, навыков владения табельным оружием и специальными, техническими средствами. Цель мероприятия не только определить наиболее квалифицированных сотрудников милиции, но и повысить эффективность работы по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, защите граждан от преступных посягательств.
# общество

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