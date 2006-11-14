В Бресте ищут лучшего участкового инспектора
Стартует ежегодный республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства на звания "Лучшего участкового инспектора милиции" и "Лучшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних". В программе - проверка знаний нормативных документов, навыков владения табельным оружием и специальными, техническими средствами. Цель мероприятия не только определить наиболее квалифицированных сотрудников милиции, но и повысить эффективность работы по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, защите граждан от преступных посягательств.