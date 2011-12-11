В Бресте индивидуальный предприниматель наживалась на чужом горе: брала оплату заказов на изготовление памятников, но когда подходили сроки сдачи, всегда находила отговорку

Новости Беларуси, Брест. Несколько лет назад Татьяна и Сергей перенесли самое страшное горе в своей жизни – от тяжелой болезни скончался их 15-летний сын. Обратились в частное агентство ритуальных услуг. Однако попытки установить памятник на могиле ребенка вылились в бессонные ночи, безответные телефонные звонки и миллионные растраты.

Сергей и Татьяна Кисинские:

За день до срока они пришли и разрыли могилу, залили цемент. Но на этом так все и осталось.

Мы не видели ни камня, ничего. Они говорят, что все есть, но сегодня не могут, завтра посмотрят.

Надежда Ивановна тоже заказала здесь памятник для сына и до сих пор кроме обещаний ничего не слышала.

Надежда Вахтинская:

Пару раз мы с ней встретились, позвонила на офис. Поинтересовалось делами, как памятник. Ни денег нет, ни памятника.

Офис, в котором привыкли наживаться на горе чужих людей, расположен в самом центре города. Правда, попасть сюда на протяжении нескольких недель попросту невозможно. Дверь на замке, а за окном записка – «Не работаем до субботы». Но до какой именно субботы горе-предприниматель так и не удосужилась предупредить своих клиентов.

Согласно договору, предприниматель может перенести сроки изготовления заказа. Но для этого должна быть веская причина: болезнь исполнителя или нехватка материалов. Но об этом он обязательно должен сообщить заказчику.

Ирина Маркова, председатель Брестской областной организации общества защиты потребителей:

По этой ИП люди к нам стали обращаться еще с весны, и договора их были заключены еще в прошлом году. То есть, еще до зимы, когда не делаются памятники, заключались договора в основном в рассрочку. Это и подкупало. Все согласны платить по частям, чтобы к весне, когда начнется сезон для установки, памятник все-таки был установлен. До настоящего времени сделана только видимость работы.

Привлечь предпринимателя к ответственности за мошенничество теоретически возможно, если потерпевшим удастся доказать факты злого умысла в его действиях. Пока же в суде рассматривается 10 исков о нарушении прав потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.