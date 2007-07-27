В Брест слетелись города-герои

15-ый Международный слет городов-героев стартовал в Бресте.

Беларусь принимала этот форум 10 лет назад в Минске. Впервые патриотическая эстафета передана Брестской крепости. На празднование юбилейного слета приехали более 30 делегаций из 12 городов-героев. Сегодня участники форума торжественным маршем проследовали до мемориального комплекса.

На площади церемониалов состоялся митинг-реквием. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших в боях за свободу братских народов. Возложили цветы к Вечному огню, некрополю и к знакам городов-героев. Завтра делегации посетят Аллею городов и примут участие в открытии памятной стелы, а также праздновании очередной годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

Приветствие участникам 15-го слета Международного Союза общественных объединений городов-героев СНГ направил Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Нынешний слет имеет важное значение для интернационального и патриотического воспитания молодежи, служит делу укрепления мира, способствует развитию сотрудничества и расширению всесторонних связей между нашими странами. У нас одна на всех великая Победа, общий ратный подвиг отцов и дедов, память о которых должна сохраниться на века".

