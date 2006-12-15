В Бразилии в сферу наркобизнеса вовлечены свыше 5000 подростков

Таковы результаты исследования, проведённого государственным центром информации о наркотических веществах Федерального университета Сан-Паулу. Основная причина такого положения дел, по мнению экспертов, бедность и тяжелые условия проживания в трущобах.

Наркобизнес процветает в бразильских трущобах. Там формируются основные торговые точки, там же вербуются и будущие наркодилеры. Возраст юных продавцов варьируется от 10 до 16 лет. Для многих это основной, а порой и единственный способ заработка.

"Я работаю в одной из школ, где учатся дети из трущоб. Я часто спрашиваю у них, кем они хотят быть в будущем, и в ответ слышу один ответ: наркодилером. Почему? Красивые женщины, украшения, хорошие мотоциклы и машины. Дети вдохновляются такой жизнью, не задумываясь о том, к чему это может привести", - говорит учитель рисования в школе Росина Слам.

Последствия такой деятельности иногда непоправимы. За период с апреля 2004 по май 2006 года в вооруженных столкновениях с полицией и соперничающими группировками погибло около 70 подростков. Все они - члены преступных банд, распространяющие наркотические вещества по всей стране.

Политический аналитик Игнасио Кано отмечат, что "это проблема не отдельных инстанций, а целой страны. Как заставить подростков отказаться от прелестей легкой наживы и обеспечить им нормальное существование. Ведь основная причина, почему дети становятся продавцами наркотиков, заключается в бедности и скудных условиях проживания в трущобах. Для многих получить хорошую работу недоступно, а минимальная заработная плата не может обеспечить им достойного существования".

Проблема детской преступности у государства на особом контроле. По всей стране создаются социологические службы по работе с трудными подростками. Разработана единая программа дополнительного обеспечения молодежи рабочими местами. Каждый имеет право самостоятельно решать, какой путь выбрать.