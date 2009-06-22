В Бразилии опознаны тела первых одиннадцати жертв авиакатастрофы аэробуса «А-330»

По просьбе родственников, их фамилии не разглашаются.

Между тем поисковая операция в Атлантике продолжается. Спасателям удалось найти в океане тела 50 из 228 человек, летевших рейсом компании «Эйр-Франс».

Причина трагедии, произошедшей ровно три недели назад, до сих пор не известна. Черные ящики лайнера не может найти даже атомная подводная лодка. А времени на их поиск все меньше. Сигнал с бортовых самописцев может прекратиться уже в начале следующей недели.

В поисках участвуют более тысячи бразильских военных, корабли и самолеты Бразилии и Франции.