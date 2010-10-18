В Браславском озере обнаружили морских креветок, которые жили еще при динозаврах

Они появились здесь около 40 тысяч лет назад, в промежутке между двумя оледенениями, когда на севере Европы образовалось огромное озеро, слившееся с Северным Ледовитым океаном. Последний ледник сдвинул часть этого озера вместе с его обитателями далеко на юг, на территорию современной Беларуси, Польши, Литвы.

В нашей республике эти животные были обнаружены в девяти водоемах. Однако полный комплект, все четыре вида, обитает лишь в озере Южный Волос. Южный Волос – самое чистое с кристально-прозрачной водой озеро Беларуси и одно из уникальнейших озер в Центральной Европе. Такого набора существ, ведущих свою историю с эпохи динозавров, больше нигде в Европе не встречается.

Из себя эти реликты представляют своеобразных рачков, внешним видом напоминающих креветок. Длина самой большой из них 20 миллиметров, а самую мелкую без микроскопа и вовсе рассмотреть невозможно. Обитают колониями, неравномерно разбросанными по дну.

Один из видов очень похож на креветку-червя (палазея), живущего в норках, которые проделывает в грунте. В отличие от него самый крупный «рачок» (понтопорея) частенько лишь прячется в грунте, выставляя усики и глазки, а обитает в основном на поверхности дна. Третий вид (мизида), почти стопроцентный близнец креветки, как вертолет «летает», изящно зарываясь в ил. Четвертый вид (лимнокаланус) представляет из себя планктон и больше напоминает «звездную» пыль из-за своих микроскопических размеров. Более того, в озере Южный Волос был обнаружен пятый вид, только уже не реликтовых рачков, а моллюски.

Руководитель экспедиции Андрей Лихачев рассказал о том, что им уже удалось снять в режиме наблюдения, как передвигаются, притаиваются, «обнюхивают» и даже «флиртуют» друг с другом эти доисторические рачки. Причем процесс флирта у них настолько неординарный, что изначально его чуть было не приняли за акт каннибализма. То, что эти рачки до сих пор не вымерли, – лучший комплимент чистоте нашей природы, пишет «АИФ».