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В Браславском озере обнаружили морских креветок, которые жили еще при динозаврах

18 октября 2010 11:10
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Они появились здесь около 40 тысяч лет назад, в промежутке между двумя оледенениями, когда на севере Европы образовалось огромное озеро, слившееся с Северным Ледовитым океаном. Последний ледник сдвинул часть этого озера вместе с его обитателями далеко на юг, на территорию современной Беларуси, Польши, Литвы.

В нашей республике эти животные были обнаружены в девяти водоемах. Однако полный комплект, все четыре вида, обитает лишь в озере Южный Волос. Южный Волос – самое чистое с кристально-прозрачной водой озеро Беларуси и одно из уникальнейших озер в Центральной Европе. Такого набора существ, ведущих свою историю с эпохи динозавров, больше нигде в Европе не встречается.

Из себя эти реликты представляют  своеобразных рачков, внешним  видом напоминающих креветок.  Длина самой большой из них 20 миллиметров,  а самую мелкую  без микроскопа и вовсе рассмотреть невозможно. Обитают колониями, неравномерно разбросанными  по дну.

Один из видов очень похож на креветку-червя (палазея), живущего в норках, которые проделывает в грунте. В отличие от него самый крупный «рачок» (понтопорея) частенько лишь  прячется в грунте, выставляя усики и глазки, а обитает  в основном на поверхности дна. Третий вид (мизида), почти стопроцентный близнец креветки, как вертолет «летает», изящно зарываясь в ил. Четвертый вид (лимнокаланус) представляет из себя планктон и  больше напоминает «звездную» пыль из-за своих микроскопических размеров. Более того, в озере Южный Волос был обнаружен пятый вид, только уже не реликтовых рачков, а моллюски.

Руководитель экспедиции Андрей Лихачев рассказал о том, что им уже удалось снять в режиме наблюдения, как передвигаются, притаиваются, «обнюхивают»  и даже «флиртуют» друг с другом эти доисторические рачки. Причем процесс флирта у них настолько неординарный, что изначально его чуть было не  приняли за акт каннибализма. То, что эти рачки до сих пор не вымерли, – лучший комплимент чистоте нашей природы, пишет «АИФ».

# общество

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