В Брагинском районе открыли новую пограничную заставу «Гдень»

Построенный комплекс включает места для ремонта техники, питомник для служебных собак и спортивные объекты. Охраняемый участок прикрыт инженерными сооружениями с системой «Ворон», автоматизированными постами наблюдения и контрольно-следовой полосой.

Артем Морозов, начальник пограничной заставы «Гдень»: Пограничная застава охраняет государственную границу, протяженностью более 15 километров. Мы обеспечены самой современной техникой, вооружением, средствами связи, средствами видеонаблюдения. На пограничной заставе созданы благоприятные условия для проживания личного состава, отдыха, восстановления сил, проведения занятий, тренировок, что позволяет выполнять задачи по охране государственной границы.

Дмитрий Винников, начальник Гомельской пограничной группы:

Сегодня очень значимое событие для Гомельской пограничной группы. Мы вводим очередной комплекс пограничной заставы на белорусско-украинском участке. Этот комплекс – один из самых современных на нашем направлении, оборудован всем необходимым для обеспечения охраны государственной границы, жизнедеятельности личного состава пограничной заставы. Это еще раз подчеркивает заботу главы государства, руководства Государственного пограничного комитета о людях, которые выполняют задачи по охране государственной границы.

Особенность участка границы – его близость к Чернобыльской АЭС и Полесскому радиационно-экологическому заповеднику. При этом радиационный фон в этой местности остается в пределах нормы. Погранзастава «Гдень» – второй объект, возведенный по государственной инвестиционной программе в 2026 году.