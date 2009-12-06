В Борисовском районе открыли памятник героям бригады «Дяди Коли»

В годы Великой Отечественной это был самый многочисленный и боеспособный отряд, его называли «Партизанской республикой» [14 фото]

Спустя год Партизан снова в строю. После реконструкции ему вернули былой, серебряный, цвет как в 50-х и законно вписали новые имена. Историческую правду помогли восстановить родственники героев. И теперь здесь вместо полусотни, 600 фамилий. Сегодня памятник открыли второй раз, но впервые окропили святой водой.

Это место реального боя. На Маковом поле в 1944 году партизаны на смерть стояли, прорывая немецкую оборону. Здесь погибло более 600 человек. Почти все они – герои легендарной бригады «Дяди Коли». В годы войны она была одной из самых больших и боеспособных. В бригаде числилось более тысячи партизан, а также отряды имени Сталина, Чапаева, Дзержинского и Гастелло. На боевом счету: почти две сотни спущенных эшелонов, танки, самолеты, взорванные мосты и сожженная электростанция. После освобождения Беларуси от немецких оккупантов, имя «дяди Коли» вписали в историю, а самого героя удостоили звания.

Игорь Божок, председатель совета офицерского собрания Упривления КГБ по Минску и Минской области:

- Дядя Коля – это реальный человек, это герой Советского Союза, руководитель данной бригады.

Она знала о нем не понаслышке. Разведчица по прозвищу «Ромашка» четыре года помогала партизанам. Узнавала про огневые точки и о том, где прячутся полицаи. С матерью во время войны выводила людей из Минска и выносила оружие. Этот памятник – ее личная трагедия. Здесь, в братской могиле, лежит 20-летняя сестра Женя. И не смотря на то, что списки героев дополнили, на странице истории Тамары Васильевны еще остались свободные строки.

Тамара Сушкова, разведчица спецгруппы «Четвертые»:

- Здесь нет нашего Пашки Степанова, Пашка «Длинный» его называли. Наминат Саша, он роль санитара выполнял, но у него в санитарной сумке были гранаты и патроны.

На Маковом поле все больше туристов. Из Минска приезжают студенты-историки, по выходным сюда заглядывают школьники. А с прошлого года «партизанскими тропами» начали водить французов.

Валентина Шутко, заместитель председателя Борисовского районного исполнительного комитета:

- Большой интерес к Борисовскому району есть с французской стороны. Они интересуются, как к событиям 1812 года, так и приезжают посмотреть на обелиски и памятники Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

Памятник полгода назад закрывали, но обновили не полностью. К 65-летию Великой победы отремонтируют надгробные плиты. Это впереди, а пока их устилают красные розы. Ведь осенью маки не цветут.