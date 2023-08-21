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В Борисовском районе открыли новые спортивные объекты

21 августа 2023 06:53
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Новости Беларуси. Комфорт и благоустройство в каждый регион страны. В Борисовском районе открыли обновленную волейбольно-баскетбольную площадку и детский игровой комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисовском районе открыли новые спортивные объекты-1

Разместились объекты в агрогородке Лошница. Зона активного отдыха и ранее существовала, но была не в лучшем состоянии. Теперь здесь обновили баскетбольные щитки, кольца и ограждение, восстановили покрытие. Оборудовали систему видеонаблюдения. Также отремонтированы подходные пути. Подарком агрогородку стала и современная детская площадка – ее установило крупнейшее деревообрабатывающее предприятие района.

В Борисовском районе открыли новые спортивные объекты-4

Андрей Щемелев, генеральный директор предприятия деревообрабатывающей промышленности:
У нас есть закрепленные за нами детские садики, мы там также облагораживаем места для детей, участвуем каждый год. Плюс за нами закреплен пляж городской. Дети – это наше будущее, поэтому предприятие всегда участвует во всех социальных проектах района. И одним из примеров является сегодняшнее мероприятие.

В Борисовском районе открыли новые спортивные объекты-7

Лилия Чеча, председатель Борисовского районного Совета депутатов:
Мы надеемся, что открытие этой площадки позволит нашим жителям: и родителям, и детям развивать игровые виды спорта. Это баскетбол, волейбол. Это те виды, когда можно взять мяч, прийти на площадку и получить спортивное удовольствие.

В Борисовском районе открыли новые спортивные объекты-10

К слову, Лошница является самым крупным населенным пунктом района. Здесь проживает более 6 тысяч человек. Это не все изменения, которые коснутся агрогородка. В планах капитальный ремонт домов, благоустройство сквера и создание новых зон отдыха.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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