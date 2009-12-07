В Борисове задержан российский наркокурьер

Торговец прибыл в нашу страну для реализации крупной партии гашиша.

В момент сделки наркодельца и его белорусских подельников задержали.

Россиянин хотел выручить за гашиш не менее 50 миллионов рублей. По словам оперативников, это одна из самых крупных партий наркотиков, изъятых за текущий год. Сейчас россиянин и его подельники находятся в следственном изоляторе, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Александр Шункевич, начальник отделения информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

В три часа ночи в Борисове был задержан уроженец Казахстана гражданин РФ, у которого при досмотре ручной клади было обнаружено более 1 кг наркотического средства «гашиш», упакованного в тетрапаковский пакет для сока. Так же были задержаны два жителя города Борисова, которые совместно с ним организовали канал поставки наркотиков в Республику Беларусь.