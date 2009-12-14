В Борисове должникам коммунальных услуг не выдают кредиты

А в Ушачах на них рисуют карикатуры.

Нонна Леута, начальник расчетно-справочного управления решила привлечь к борьбе с должниками банки. Идею поддержали в горисполкоме.

Сейчас, прежде чем получить кредит, борисовские неплательщики обязаны принести из ЖЭСа справку, что у них больше нет долгов. Любопытный факт: как только ЖКХ стало работать в тандеме с банками, тут же стали погашаться даже многомесячные двух-трехмиллионные задолженности!

Далеко пошли и коммунальщики из Ушачей. В самых людных местах на стендах стали появляться сатирические рисунки под девизом «Посмотри на себя, неплательщик!», а рядом — список злостных должников. Автором карикатур был Александр Голик, работавший в то время в ЖКХ юристом.

— Эффект сразу ощутили: в первые три месяца количество неплательщиков уменьшилось почти в два раза, — рассказал «Р» Александр Голик. — Кроме того, шаржи вызывали огромный интерес у населения, люди подходили смотреть на рисунки и заодно читали списки неплательщиков.

Еще одно ноу-хау Александра Голика: на информационном стенде появилось обычное зеркало и надпись: «Забывчивые и недобросовестные найдут себя не только в зеркале», а рядом — списки должников. Кто пройдет мимо такого стенда?